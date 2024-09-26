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В России завели более пяти тысячи уголовных дел против киевского режима

10:50
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Расследования продолжаются

Следственный комитет возбудил более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей власти Украины, силовиков, националистов и наемников.

К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Донецке.

Ущерб от действий ВСУ на новых территориях России и в приграничье составляет более 7,5 миллиардов рублей. По делу о нападении на Курскую область потерпевшими признаны более восьми тысяч россиян. Предварительное следствие установило, что ВСУ целенаправленно применяли FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей региона.

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