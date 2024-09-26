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Трамп: Киев остался без козырей для завершения конфликта в свою пользу

11:16
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Украина разрушена, заявил политик

Киевскому режиму следовало бы пойти на уступки России еще до начала ее специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.
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По словам американского политика, теперь у представителей киевского режима "есть только уничтоженная страна, которая потеряла пятую часть территории и десятки тысяч человек".

Вину за случившееся Трамп возложил на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, которые "снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых ни одна страна еще никогда не видела". В итоге украинский лидер отказался от компромисса с Москвой, а теперь полностью лишился козырей, способных склонить чашу весов в его пользу, сообщает Associated Press.

Ранее бывший аналитик Пентагона и отставной подполковник ВВС США Карен Квятковски заявила, что блок НАТО потерпел поражение на Украине — в конфликте фактически победил президент России Владимир Путин, который добился всех своих целей.

Представитель российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что позиция главы киевского режима Владимира Зеленского по "принуждению России к миру" является его фатальной ошибкой.

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