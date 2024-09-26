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Путин поздравил Олега Басилашвили с 90-летием

10:57
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Олег Валерианович снялся более чем в сотне фильмов и сериалов

Народный артист СССР Олег Басилашвили в четверг, 26 сентября, отмечает 90-летний юбилей. С этой знаменательной датой актера поздравил президент России Владимир Путин.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства направил юбиляру поздравительную телеграмму, пожелав здоровья, бодрости духа и благополучия.

Путин назвал Басилашвили человеком многогранного дарования, который по праву входит в когорту выдающихся мастеров театра и кинематографа. Многие его роли стали частью золотого фонда советской и российской культуры.

Олега Басилашвили высоко ценят зрители за преданное служение искусству и верность избранной профессии, подчеркнул президент.

Басилашвили – выпускник Школы-студии имени Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР имени М. Горького. В его активе — свыше сотни работ в кино и на телевидении, включая любимые многими поколениями фильмы "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Курьер", "Небеса обетованные", а также сериал "Мастер и Маргарита".

В 1984 году ему присвоили звание Народного артиста СССР. В 2019 году Владимир Путин, награждая деятелей культуры, отметил и Олега Валериановича — он получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

С 1959 года Басилашвили служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Свой предыдущий юбилей, 85-летний, Олег Валерианович отмечал на сцене, готовясь к премьере спектакля "Палачи". Эту постановку подготовили специально для всеми любимого актера.

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Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
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