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СМИ: певец SHAMAN разводится с женой

11:19
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Появилась сенсационная информация

Ряд телеграм-СМИ распространил информацию, что якобы популярный певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) разводится с супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Говорят, именно благодаря ей артист достиг невероятного успеха, став одним из самых известных и востребованных исполнителей в отечественном шоу-бизнесе.

Однако пока неизвестно, верны ли эти данные, и если да, то что стало причиной развода. Отметим, что обычно весьма активный и общительный в социальных сетях Ярослав в последнее время притих, а его супруга Елена Мартынова и вовсе ведет закрытый образ жизни, например, она почти никогда не появляется с мужем на светских мероприятиях, предпочитая оставаться в тени.

Интернет-пользователи гадают, что могло стать причиной размолвки (если информация о разводе все же правда). Одни считают, что Дронов мог банально "зазвездиться". Другие предполагают, что певец увлекся другой женщиной.

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