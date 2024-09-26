В трех регионах России задержали подозреваемых в поджогах по заданию СБУ

Для диверсий пытаются вербовать пожилых и несовершеннолетних

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шестерых россиян, которых подозревают в причастности к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи по заданию украинских спецслужб.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности, трое из задержанных — несовершеннолетние 2007 и 2009 годов рождения. В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела о теракте, а также возможно возбуждение дел по статье о государственной измене.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы не снижают активности по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий среди россиян. При этом киевский режим ориентирован на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан, сообщает "Интерфакс".

Ранее российские спецслужбы сообщали, что задержали жителя Биробиджана, которого могли завербовать с Украины для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах. В частности, мужчина собирался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту.

В ФСБ также рассказали, что спецслужбы Украины использовали шпионскую специальную технику при планировании диверсий и террористических актов в России, а также для получения секретных сведений и персональных данных россиян.

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