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Бренд ZELENSKYY зарегистрировали на Западе для организации похорон

11:55
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Хозяин товарного знака планирует использовать его в США и ЕС

Глава киевского режима Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY. Она дает ее обладателю право реализовывать в США и Европе товары и услуги по довольно широкой номенклатуре.
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В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.

Как отмечает РИА Новости, под брендом ZELENSKYY на Западе разрешено продавать охотничье оружие, ювелирные изделия и предметы живописи. Однако особый интерес представляет спектр услуг, которые можно оказывать под этим товарным знаком. В их числе — сервис астролога и психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, организация выставок. Входит в перечень и организация похорон.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что жизни простых украинцев не имеют значения для верхушки киевского режима — "проворовавшейся вдрызг преступной клике" Владимира Зеленского нужны только деньги.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя инициативу украинского лидера о продлении военного положения и мобилизации, отмечала, что Зеленский расплачивается жизнями украинцев, спасая только себя.

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