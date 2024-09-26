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Собянин: Началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

11:42
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Щит "София" в деле

Речь идет о правом перегонном тоннеле между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. Из них щит "София" пройдет 349 метров, остальные 204 метра строителям предстоит пройти горным способом. Строящийся отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" — "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ, отметил мэр Москвы Сергея Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее он рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в столичном метро. Планируется, что доля новых поездов к 2030 году увеличится до 95%. С опорой на пожелания пассажиров и машинистов улучшаются технические характеристики вагонов метро.

А в начале сентября Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метрополитена. Длина открытого участка составляет 8,3 километра. Он улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей Москвы, проживающих в Коньково, Теплом Стане, Коммунарке.

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