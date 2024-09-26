Google ограничила создание новых аккаунтов российским пользователям

Россиянам порекомендовали переходить на отечественные сервисы

Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в России.

Информацию подтвердили в Минцифры России. Операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества SMS, которые обычно отправляет Google российским пользователям.

В министерстве отметили, что в настоящий момент SMS-подтверждение как второй фактор авторизации пока еще работает, однако нет уверенности, что эта возможность сохранится.

Россиянам порекомендовали скопировать из систем Google все важные данные, подключить другой фактор аутентификации, либо перейти на отечественные сервисы.

В начале сентября россияне столкнулись с проблемами при регистрации новых Google-аккаунтов. При вводе российского кода появлялось предупреждение, что "его нельзя использовать для подтверждения".

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