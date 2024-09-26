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Новак назвал условие возобновления экспорта бензина

12:31
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Запрет действует до конца 2024 года

Временное эмбарго на экспорт бензина из России может быть снято с учетом ситуации на внутреннем рынке. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический сектор.

Как подчеркнул замглавы правительства, экспорт топлива всегда разрешается в ситуации, если на внутреннем рынке фиксируется его избыток, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, сейчас на рынке нефтепродуктов ситуация стабильная, рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Власти не усматривают "никаких здесь ситуаций, которые бы вызывали опасения".

В августе временный запрет на экспорт бензина из России был пролонгирован до конца 2024 года. Такое решение было принято федеральным правительством для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, а также повышению качества жизни людей.

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