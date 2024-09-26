Китай изъявил готовность вновь отправить Украине гуманитарную помощь

Главы МИД двух государств пообщались в США

Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами. Такое заявление сделал китайский министр иностранных дел Ван И, общаясь с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ван И подчеркнул, что КНР уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине. Как напомнил дипломат, Пекин уже предоставил Киеву четыре партии гуманитарной помощи.

При этом китайский политик выразил надежду на то, что киевский режим продолжит предпринимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся на территории Украины, сообщает РИА Новости.

При этом сообщалось, что украинские власти отвергли мирные инициативы Китая и Индии, считая, что они приведут лишь к заморозке боевых действий, но не решат саму суть конфликта с Россией.

Ван И подчеркивал, что Китай по-прежнему привержен содействию мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Однако он отметил, что Соединенные Штаты "не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции".

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