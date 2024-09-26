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Стилист Лисовец обозначил главные тренды осени: Быть не как все и идти вразрез шаблонам

12:29
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Модный эксперт дал несколько советов

Этой осенью Влад Лисовец советует выглядеть так, словно на дворе все еще лето. Пользуются невероятной популярностью короткие юбки и свитерки словно не по размеру. В российских условиях тоже можно так нарядиться. Для этого эксперт моды советует надеть очень плотные колготки, а под свитер - облегающую футболку.

Еще модно этой осенью носить громоздкую одежду с объемными жесткими плечами. То есть подразумевается, что вся верхняя одежда будет более облегающей, но плечевая линия должна быть специально выделяющейся и даже брутальной. Лисовец отметил, что достаточно под свою имеющуюся одежду вставить плечики.

Также в тренде элегантность, поэтому модный эксперт призвал обратить внимание на ботильоны и сапоги, причем обувь необязательно должна вписываться в общий образ, она может быть и сама по себе. Невероятно актуальны черные брюки в пол при условии, что верх будет повседневным, например, футболка с длинным рукавом и цветными надписями.

"Быть не как все и идти вразрез шаблонам — вот к чему нужно стремиться", - подчеркнул Влад Лисовец в беседе с lady.mail.ru.

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