Минобороны подтвердило освобождение Украинска в ДНР

ВС России продвигаются на покровском направлении
Минобороны России подтвердило освобождение города Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населенный пункт был взят в результате "решительных действий" подразделений группировки войск "Центр", сообщили в оборонном ведомстве в ходе ежедневного брифинга.
Ранее об освобождении Украинска заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Украинск – город в Покровском районе ДНР, расположен между двумя крупными укрепрайонами ВСУ - городами Селидово и Горняк.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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