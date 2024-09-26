Минобороны подтвердило освобождение Украинска в ДНР

ВС России продвигаются на покровском направлении

Минобороны России подтвердило освобождение города Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт был взят в результате "решительных действий" подразделений группировки войск "Центр", сообщили в оборонном ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Ранее об освобождении Украинска заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Украинск – город в Покровском районе ДНР, расположен между двумя крупными укрепрайонами ВСУ - городами Селидово и Горняк.

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