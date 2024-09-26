Певец SHAMAN: "Развод — наше совместное решение"

Артист подтвердил слухи о расставании с женой

Сегодня, 26 сентября, появилась информация о том, что певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) разводится с супругой Еленой Мартыновой. В своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель подтвердил эти данные.

"Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид", - сообщил певец.

Отметим, что в браке Ярослав Дронов и Елена Мартынова состояли с 2017 года. Говорят, именно ее профессионализму и чутью певец и достиг такого бешеного успеха в России.

В Сети ходят разные слухи о том, что могло стать причиной развода. Кто-то поговаривает, что у певца "звездная болезнь в острой фазе", и у жены просто лопнуло терпение. Другие считают, что всему виной другая женщина. Якобы Ярослав, не обделенный вниманием дам, сам был не прочь пофлиртовать. До сих пор по Сети ходят кадры, как Дронов, проходя мимо, нежно поцеловал в шею певицу Мию Бойку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram