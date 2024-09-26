Кремль назвал обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам

Корректировки в документ сформулированы
В Кремле разъяснили некоторые подробности об изменениях в ядерной доктрине.
Изменения в ядерную доктрину нужно считать определенным сигналом недружественным странам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновленная доктрина служит предупреждением о серьезных последствиях в случае нападения на Россию, причем не обязательно с применением ядерного оружия, передает "Интерфакс".
Решение о публикации или непубликации изменений в ядерной доктрине России будет приниматься позже, добавил Песков. В настоящий момент сформулированы корректировки в документ.
Накануне на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин обсудил изменения доктрины. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападениеВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram