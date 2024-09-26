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Кремль назвал обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам

12:59
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Корректировки в документ сформулированы

В Кремле разъяснили некоторые подробности об изменениях в ядерной доктрине.
На Западе новую ядерную доктрину России назвали "жестким предупреждением"

Изменения в ядерную доктрину нужно считать определенным сигналом недружественным странам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обновленная доктрина служит предупреждением о серьезных последствиях в случае нападения на Россию, причем не обязательно с применением ядерного оружия, передает "Интерфакс"

Решение о публикации или непубликации изменений в ядерной доктрине России будет приниматься позже, добавил Песков. В настоящий момент сформулированы корректировки в документ.

Накануне на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин обсудил изменения доктрины. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение

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