ВС России поразили объекты энергетики, обслуживающие ОПК Украины

Об этом рассказали в российском Минобороны
Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщило Министерство обороны России в четверг, 26 сентября, в своем Telegram-канале, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.
Также поражена инфраструктура военного аэродрома Вооруженных сил Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что теперь речь идет о посягательстве ВСУ на территорию России, а "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны". Так он ответил на вопрос о том, планируют ли российские бойцы бить по энергетическим объектам Украины зимой.
В августе руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что четыре энергоблока украинских АЭС обесточены из-за повреждения энергосистемы страны. В сентябре на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что ударами ВС России уничтожены все тепловые электростанции на Украине. Также разрушена большая часть гидроэлектростанций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram