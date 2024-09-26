Кто такая Ирина Болгар: родители умерли, сестра живет в скромных условиях

Женщина называет себя матерью троих детей Павла Дурова

Об Ирине Болгар стало известно недавно. Как только Павла Дурова арестовали во Франции, женщина, называющая себя матерью его троих детей, стала невероятно активна в соцсетях. В частности, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ирина начала с завидной регулярностью публиковать посты на английском языке и выкладывать фотографии, на некоторых из которых присутствует и сам Павел Дуров.

Впрочем, пользователи Сети с сомнением отнеслись к женщине. Некоторые и вовсе сочли, что Ирины Болгар не существует, а на самом деле это продукт нейросети. Дело в том, что многих смущали кадры, опубликованные в блоге дамы. Пользователи считали их странными, ненастоящими и даже пугающими.

Однако журналисты провели расследование и выяснили, что Ирина Болгар существует на самом деле. Как сообщает Super.ru, ее семья из Санкт-Петербурга. Родители развелись в 2009 году, Ирина с младшей сестрой Мариной осталась жить с матерью Натальей, работающей доцентом кафедры философии образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Отец Владимир, занимающейся бизнесом, ушел из семьи и родил сына с другой женщиной. В 2022 году он умер. А через год скончалась и мать Ирины Болгар.

Обнаружили журналисты и скандальные детали. Так, в течение нескольких лет Владимир жаловался в разные инстанции на бывшую супругу, обвиняя ее в ограблении его квартиры. В ответ Наталья подала на него в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге она одержала победу.

Кстати, это не единственная судебная разборка в семье Болгар. В 2011 году Наталья, Ирина и Марина потребовали от Владимира выписать из квартиры его сына от второго брака. Однако суд их притязания не удовлетворил. А в 2022 году сестры уже судились с матерью, которая требовала от них более 500 тысяч рублей. Вообще-то эти деньги Наталье должен был выплатить Владимир, но он умер.

Кстати, младшей сестре Ирины Болгар Марине, по данным журналистов, 34 года, она замужем и не носит свою девичью фамилию. Она работает педагогом-психологом и, в отличие от Ирины, живущей в одной из самых дорогих европейских стран, ведет скромный образ жизни. Судя по снимкам в соцсетях, Марина и ее супруг живут в небольшой квартире, а праздники предпочитают отмечать дома.

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