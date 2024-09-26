Заторможенные, но опасные: как себя вести при встрече со змеей

Рептилии еще могут выползать, чтобы погреться на солнце перед долгой спячкой

Каждое утро перед работой Константин проводил на свежем воздухе. Решив вести здоровый образ жизни, мужчина бегал в парке, при этом часто уходил с облагороженных дорожек на тропы с высокой травой.

"Начал пробираться через эту траву, вдруг почувствовал резкую боль, похожую на удар крапивой, только не по большой площади, а локально. Выбрался из травы, посмотрел и увидел характерные две точки, очень похожие на укус змеи", - рассказывает мужчина.

Константин - не единственный пострадавший за последнее время. Кроме него в разных районах Клина змеи покусали еще пенсионерку и двух девятилетних детей.

"Как мы называем, закон парных случаев, когда в течение четырех дней у нас поступали пациенты. Один ребенок гулял в высокой траве, был в легкой одежде, которую можно прокусить зубами. А второй захотел посмотреть, что это, кто это, и принести маме в подарок", - объяснила Эльвира Голубева, заведующая приемным отделением Клинской больницы.

Понять по укусу, была ли змея ядовитой, невозможно. Даже если попытаться разглядеть стремительно уползающую рептилию и определить ее вид, вероятность ошибиться высока. Единственная ядовитая змея Подмосковья - гадюка обыкновенная. Ее укус не опасен для жизни, но индивидуальная реакция непредсказуема. Поэтому всех пострадавших обязательно отправляют в реанимацию для наблюдения.

"Мы боимся не сколько самого укуса, а именно последствий. Потому что яд той же гадюки является кардиотоксичным, неврологическая симптоматика может нарастать, и это очень быстро. И в дальнейшем уже будем пожинать последствия, осложнения лечить, а это гораздо труднее", - добавила Голубева.

Специалисты предупреждают: змеи наиболее активны ранней весной и ранней осенью, встречи с ними могут произойти где угодно. И важно знать, как себя уберечь. Самое простое - надевать при походе в лес плотную одежду и обувь, избегать высокой травы и густых кустарников, а детям объяснять правила поведения.

"Змеи сами на людей не нападают, поскольку мы не являемся для них пищевым объектом, а яд - это очень ценный для самих змей продукт, тратить его просто так нет никакого смысла. Все случаи укусов так или иначе связаны с нашей невнимательностью, нашей самонадеянностью", - отметил Олег Шумаков, ведущий зоолог террариума Московского зоопарка.

Если же избежать укуса не удалось, действовать нужно быстро и грамотно. Ни в коем случае нельзя пытаться нейтрализовать яд самостоятельно. Не стоит прижигать место укуса, высасывать яд или накладывать жгут. Лучше выпить антигистаминное средство и как можно быстрее обратиться к медикам.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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