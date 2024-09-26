Жители села Спас-Каменки обеспокоены судьбой уникального леса

СК ведет проверку

Раньше село Спас-Каменка окружал красивый лес. Сейчас здесь пустырь и строительная техника. По словам местных жителей, за последние несколько месяцев рядом с деревней вырубили более ста гектаров леса. Люди уверены, что на этом месте могут появиться объекты нефтехимической промышленности, а сточные воды производства будут попадать в местные реки. И в этом случае неизбежно пострадает и гордость всего Дмитровского района - чистейшее Спас-Каменское озеро.

"Здесь и дайвингом люди занимаются, и фридайвингом, здесь рыбалка, здесь люди купаются", - говорит местный житель.

По генплану эти земли предназначались для отдыха и туризма. И, конечно, никаких производств здесь быть не могло. Но совсем недавно эту территорию неожиданно признали пригодной для строительства промышленных объектов. Местные жители утверждают, что о строительстве индустриального кластера узнали не заблаговременно от официальных лиц, а когда техника уже начала работать.

"Генплан согласовывается с публичными слушаниями. Соответственно, спрашивают мнение жителей, которые уже голосуют, и совет депутатов либо разрешает, либо не разрешает изменения в генплан. Этого порядка не было соблюдено", - объясняют местные.

Администрация Дмитровского района уверяет местных жителей, что строительство идет в рамках закона с соблюдением всех норм, а изменение генплана не раз обсуждали на всех уровнях и с людьми в том числе . Руководство будущего индустриального кластера обещает, что на его территории будут исключительно экологически безопасные производства, а между комплексом и жилым сектором появится защитная буферная зона, минимальное расстояние до ближайшего дома составит двести метров.

"Инвесторы будут заниматься исключительно чистыми производствами с такими направлениями, как электроника, электроэнергетика, сборка медицинского оборудования. Местное население получит благоустроенный парк, медицинские пункты, пункты питания, пункты торговли", - заявил Егор Круглов, заместитель генерального директора акционерного общества особой экономической зоны "Дубна".

Местные жители направили обращения в различные инстанции, в том числе в прокуратуру Дмитровского района. Также подано административное исковое заявление об оспаривании внесенных изменений в генплан. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по этому вопросу.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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