Клейма мастеров на старинной кладке стен обнаружили во время реставрации Политеха

Под слоями краски скрывался диковинный декор, а под сводами таилась целая акустическая система

Торшеры - будто из самоцветов. Как во дворце из русской сказки. Реставраторы аккуратно снимали красочные слои, чтобы раскрыть первоначальные оттенки. До совершенства доводят каждую деталь изобильного декора - на колоннах, арочных сводах, балясинах парадной лестницы.

Через эти двери в музей заходили первые посетители и именно таким видели центральный вестибюль - самую нарядную и богато украшенную часть здания. Однако в советские времена многое из этого было утрачено, помещение сильно упростили, излишний декор убрали. И только сейчас реставраторы воссоздали исторический интерьер в новорусском стиле.

Работали по чертежам архитекторов 19 века - Николая Шохина и Ипполита Монигетти. Под слоями старой краски и штукатурки обнаружили более 200 квадратных метров лепных украшений - "косичек".

"В какой-то момент, скорее всего, перед Олимпиадой 80-го года, когда не было ни времени, ни возможности выполнить полноценную реставрацию, они были закрыты штукатурным составом. Когда мы приступили к реставрационным работам, нами был удален состав, и оказалось, что косички сохранились и мы можем их отреставрировать", - рассказала Анна Белова, архитектор-реставратор.

Изнанку кирпичных крестовых сводов можно будет рассмотреть через стеклянные полы. А восстановленные фасады уже показывают туристам: под окнами снова грызут орешки каменные белки, а с балконов взлетают чугунные совы. Всего здесь отреставрировали более 700 уникальных, неповторяющихся элементов.

"Задача - сохранение подлинника и истории. От цветового решения до всех тонкостей архитектурных элементов, которые были утрачены и которые воссоздавались относительно фотографий. Эмпирическим способом порой, создавая формы и модели, чтобы правильно расположить относительно всех тех пропорций, которые были изначально задуманы в проекте архитектуры", - объяснил Сергей Тырин, руководитель реставрационного отдела компании-генерального подрядчика.

Указ об учреждении Музея прикладных знаний издал Александр II. Все началось с Политехнической выставки, а в 1877-м коллекции разместили в новом здании на Лубянской площади. Здесь не только демонстрировали достижения промышленности, науки и техники. Также читали публичные лекции на самые разные темы. Реставраторы смогли восстановить уникальную акустическую систему 19 века. Секрет - в нишах под потолком, закрытых папье-маше. Послания из прошлого - и в старой кирпичной кладке стен.

"Были обнаружены старые клейма мастеров, которые изготавливали кирпичи. Надо понимать, что старые кирпичи больше, чем нынешние, в два раза, и чтобы можно было отреставрировать данные помещения, были заказаны новые кирпичи - в Челябинске перестраивали целую линию кирпичного завода", - отметил Юрий Карпенко, руководитель компании-государственного заказчика.

Всего заказали более миллиона кирпичей. Сейчас в музее ведут отделочные работы и прокладывают километры коммуникаций. В здании не было систем центрального отопления и вентиляции. Пространства станет больше, в том числе благодаря внутренним дворикам - над ними раскинулись стеклянные купола. Обновленный Политех планируют открыть уже в следующем году.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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