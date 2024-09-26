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В Москве и области открылись 12 пунктов проката хендбайков

15:09
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Это разновидность трехколесного велосипеда

В Москве и области открылись 12 пунктов проката хендбайков. Это разновидность трехколесного велосипеда, в движение он приводится с помощью ручных педалей. Они расположены прямо на руле. Поэтому хендбайками могут пользоваться даже дети с ограниченным возможностями здоровья.

Идею удалось воплотить благодаря проекту "Доступное движение для самых маленьких". Теперь пункты проката работают на ВДНХ, в парках "Изамайловский", "Радуга", 850-летия Москвы и других местах.

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Прокат хендбайков
Прокат хендбайков
Прокат хендбайков
Прокат хендбайков
Прокат хендбайков
Прокат хендбайков
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