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Выставку к 150-летию Николая Семашко открыли в Москве

14:46
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Мероприятия проходят на площадке Российского университета медицины

К 150-летию выдающегося деятеля отечественной медицины Николая Семашко в Москве открыли выставку и представили памятную книгу.

Мероприятия проходят на площадке Российского университета медицины. Там же состоялся показ документального фильма. Он посвящен жизни и трудам первого народного комиссара здравоохранения СССР. А главным событием стало торжественное открытие сквера и бюста выдающегося врача.

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства России: Он создал скорую медицинскую помощь, систему санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарного просвещения, увеличил обеспеченность лекарственными препаратами, создал систему медицинского образования и систему научных институтов. Для одного человека - это невероятное достижение.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России: Принципы, которые заложены Семшако, и по сей день являются ключевыми. Конечно, происходит современное осмысление, происходит трансформация цифровая и многие другие вещи, которые приходят в нашу жизнь. Появляются новые методы диагностики и лечения. Но принципиально - мы являемся последователями его философии и идеологии. 

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