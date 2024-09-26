Восьмой сезон олимпиады студентов "Я - профессионал" стартовал в столице

Общее число участников превысило миллион человек из 94 стран

Восьмой сезон всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" стартовал в Москве. На пресс- конференции, посвященной началу проекта, рассказали, что общее число участников превысило миллион человек из 94 стран.

На этот раз в олимпиаде - более 70 направлений, включая приоритетные вопросы технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Ключевой станет тема "Учиться и работать в России", - раскрывающая повестку лидерства отечественного образования, науки и производства в различных областях.

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