Песков опроверг планы России по наращиванию ядерного арсенала

Накануне президент провел "ядерное" заседание Совбеза

На заседании Совета безопасности России, обсуждавшего тему ядерного сдерживания, не говорили о наращивании российского ядерного арсенала. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля раскрыл некоторые подробности о заседании Совбеза, на котором президент Владимир Путин огласил коррективы, которые вносятся в ядерную доктрину России.

Песков подчеркнул, что о намерении наращивать ядерный арсенал России "не говорилось и никаких заявлений на этот счет не было".

Ответить на вопрос о том, обсуждался ли на совещании в Совете безопасности отказ от моратория на проведение ядерных испытаний, Песков не смог, пояснив, что "открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что Пентагон с пессимизмом оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в том случае, если конфликт с ними дойдет до формата ядерной войны.

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупреждала, что развязанная Соединенными Штатами и НАТО гибридная война против России угрожает вылиться в качественно новый и угрожающий всему миру формат — прямое столкновение ядерных держав.

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