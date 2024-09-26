К диверсии явно причастны целые государства

Российские спецслужбы осведомлены о том, что подрыв газопроводов системы "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей — речь явно идет о причастности крупных государств. Такое заявление сделал в четверг, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ссылаясь на данные спецслужб, "вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги".

Песков выразил убежденность в том, что речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа, сообщает РИА Новости.

Ранее Служба внешней разведки России отмечала, что поступают новые сведения, подтверждающие тезис о причастности англосаксов к взрывам на "Северных потоках". При этом Вашингтон и Лондон с 2022 пытаются удалить из международной информационной повестки эту тему.

Германия, которая продолжает расследовать диверсию на "Северных потоках", до сих пор не может предоставить весомые результаты. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что выданы ордера на арест, но ничего конкретного сказать не сумел.

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