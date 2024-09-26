Не менее 20 лошадей погибли во время конного пробега в КБР

Начата проверка

Прокуратура проверяет информацию о гибели лошадей на "Кубке Кавказа" в Кабардино-Балкарии.

Пробег стартовал 24 сентября, он проходит через гористую местность от Кабардино-Балкарии до Карачаево-Черкессии. Длина дистанции – 230 километров. В конном переходе принимают участи более 200 всадников. Победители разделят между собой призовой фонд в два миллиона рублей.

Как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", из-за травм с соревнования сошли 80 лошадей, из них погибло не менее 20. На дистанции нет ветеринаров. СМИ пишут, что некоторых животных специально везли на убой, чтобы "победили определенные люди".

Как отметили в региональной прокуратуре, будет дана оценка исполнению законодательства при организации и проведении спортивного мероприятия.

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