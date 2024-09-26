ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не менее 20 лошадей погибли во время конного пробега в КБР

13:31
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Начата проверка

Прокуратура проверяет информацию о гибели лошадей на "Кубке Кавказа" в Кабардино-Балкарии.

Пробег стартовал 24 сентября, он проходит через гористую местность от Кабардино-Балкарии до Карачаево-Черкессии. Длина дистанции – 230 километров. В конном переходе принимают участи более 200 всадников. Победители разделят  между собой призовой фонд в два миллиона рублей.

Как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", из-за травм с соревнования сошли 80 лошадей, из них погибло не менее 20. На дистанции нет ветеринаров. СМИ пишут, что некоторых животных специально везли на убой, чтобы "победили определенные люди".

Как отметили в региональной прокуратуре, будет дана оценка исполнению законодательства при организации и проведении спортивного мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Забег
Забег
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.