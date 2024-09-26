Жена впервые прокомментировала развод с SHAMANом

Елена Мартынова не стала молчать

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Елена Мартынова оформили отношения в 2017 году. Примечательно, что женщина на 14 лет его старше. Говорят, именно благодаря ее чутью и профессионализму никому неизвестный исполнитель стал одним из самых востребованных артистов в России.

Сегодня же, 26 сентября, стало известно о разводе пары. Эту информацию уже успел подтвердить сам Ярослав. Не осталась в стороне и Елена. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мартынова опубликовала короткую запись:

"Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным".

Дронов назвал причиной развода сложный график и высокий уровень занятости. Однако в кулуарах муссируются слухи, что всему виной любвеобильность артиста. Якобы у певца появилась другая женщина.

Кроме того знающие люди теряются в догадках, кто будет теперь "рулить" всеми делами SHAMANа после его развода с женой, ведь именно она занималась многими деловыми вопросами супруга. Так, она взяла артиста в 2017 году еще совсем не SHAMANом, а солистом группы "Час пик" Ярославом Дроновым, когда его гонорар был в районе 70 тысяч за выступление. Именно Мартынова, говорят, добилась его ухода из группы, стерла все старые выступления на YouTube, решала, где, что и как ему петь. Кроме того Елена продвигала Ярослава на всех площадках и третировала СМИ, чтобы псевдоним мужа писали латиницей большими буквами.

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