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Байден решил передать Киеву управляемые боеприпасы JSOW

13:50
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Они могут бить на дальние расстояния

Президент США Джо Байден объявил о выделении почти восьми миллиардов долларов на поддержку Украины.

5,5 миллиарда долларов пойдут из средств, одобренных Конгрессом, а 2,4 миллиарда долларов через Инициативу по безопасности Украины. Деньги будут выделены до конца президентских полномочий, говорится в заявлении администрации американского лидера.  

Байден сообщил, что решил передать Украине боеприпасы Joint Standoff Weapon (JSOW). Их используют для нанесения ударов на дальние расстояния. По своим характеристикам превышают боевые возможности крылатых ракет Storm Shadow и SCALP EG.

ВСУ также получат системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и боеприпасы к ним. Кроме того, Штаты намерены расширить программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, передает РИА Новости

В октябре Байден планирует собрать заседание глав стран контактной группы по Украине в Германии, добавили в Белом доме.

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