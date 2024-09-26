Операция по уничтожению врага продолжается

За сутки потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военных.

Из них до 40 человек Украина потеряла из-за неудачной попытки в очередной раз прорваться через границу в Курскую область и до 15 военных из-за неудачной контратаки в направлении Обуховки, сообщили в Минобороны России.

Также за минувшие сутки противник потерял 27 единиц техники, в том числе 12 боевых бронированных машин.

Всего с 6 августа ВСУ потеряли более 17,4 тысячи военнослужащих и более 1,8 тысячи единиц военной техники, в том числе 130 танков.

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