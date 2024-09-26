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Песков: Осязаемого "плана мира" Зеленского пока нет даже для Запада

14:29
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Глава киевского режима уверял, что у него есть новый план

Никакого осязаемого "плана мира" главы киевского режима Владимира Зеленского пока нет даже для Запада. Такое заявление сделал в четверг, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикера Кремля попросили прокомментировать, станет ли "план мира" Зеленского угрозой для суверенитета России в том случае, если его примут западные государства.

Песков отметил, что в настоящее время "ни о каком принятии там речи не идет", а также поинтересовался, "что они будут принимать", если "пока ничего осязаемого-то нет, даже для них", сообщает ТАСС.

Источники сообщали, что план Зеленского будет включать подробный список необходимых военных ресурсов и запрос на разрешение атаковать российскую территорию с использованием западных ракет большой дальности. Также подчеркивается необходимость инвестиций Запада в военно-промышленный комплекс Украины.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что нам нужна только победа, поскольку "они другого языка не понимают". В том, что эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений, заявил дипломат.

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