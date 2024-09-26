Кремль прокомментировал список стран, на которые распространят ядерное сдерживание

О его расширении накануне рассказал президент

Российские власти обнародуют обновленный перечень государств, в отношении которых будут предприниматься меры ядерного сдерживания, позднее. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне президент провел заседание Совета безопасности, посвященное этой теме. Владимир Путин рассказал, что решено расширить список стран и военных союзов, а также военных угроз, в отношении которых будут действовать меры ядерного сдерживания со стороны России.

Говоря о конкретных государства и том, войдут ли в этот список Украина и члены Североатлантического альянса, Песков заявил, что "это будет сообщено после". Журналистам, добивавшимся ответа на этот вопрос, представитель Кремля попенял на то, что они забегают вперед, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на "красную кнопку". Однако у России действительно имеются вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не приведет к эскалации конфликта, поскольку Путин знает, что "в ядерной войне не будет победителей".

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