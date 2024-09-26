ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль прокомментировал список стран, на которые распространят ядерное сдерживание

14:50
  • четверг
  • 26 сентября 2024

О его расширении накануне рассказал президент

Российские власти обнародуют обновленный перечень государств, в отношении которых будут предприниматься меры ядерного сдерживания, позднее. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль назвал обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам
На Западе новую ядерную доктрину России назвали "жестким предупреждением"

Накануне президент провел заседание Совета безопасности, посвященное этой теме. Владимир Путин рассказал, что решено расширить список стран и военных союзов, а также военных угроз, в отношении которых будут действовать меры ядерного сдерживания со стороны России.

Говоря о конкретных государства и том, войдут ли в этот список Украина и члены Североатлантического альянса, Песков заявил, что "это будет сообщено после". Журналистам, добивавшимся ответа на этот вопрос, представитель Кремля попенял на то, что они забегают вперед, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на "красную кнопку". Однако у России действительно имеются вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не приведет к эскалации конфликта, поскольку Путин знает, что "в ядерной войне не будет победителей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ядерный ракетный комплекс "Ярс"
Ядерный ракетный комплекс "Ярс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.