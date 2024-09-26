ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней

14:27
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Будущее - за странами БРИКС

Запад не справляется с конкуренцией и поэтому перекрывает доступ к топливно-энергетическим  комплексам (ТЭК) неугодных стран.

США и ЕС используют недобросовестные методы борьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

В целом Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике. Основной рост будет у стран БРИКС и желающих присоединиться к ним, добавил Путин.

"Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской - они очень серьезные, мощные, они, конечно, функционируют и будут функционировать. Этот тормозной путь будет долгим", - отметил Путин.

Введенные санкции наоборот подстегнули развитие России, в частности, ее ТЭК. Кроме того, наша страна успешно преодолевает сложности с платежами за экспорт, переходит на расчеты в национальных валютах. Доля рубля во внешнеторговых расчетах приближается к 40%, отметил глава государства.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.