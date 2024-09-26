Путин: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней

Будущее - за странами БРИКС

Запад не справляется с конкуренцией и поэтому перекрывает доступ к топливно-энергетическим комплексам (ТЭК) неугодных стран.

США и ЕС используют недобросовестные методы борьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

В целом Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике. Основной рост будет у стран БРИКС и желающих присоединиться к ним, добавил Путин.

"Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской - они очень серьезные, мощные, они, конечно, функционируют и будут функционировать. Этот тормозной путь будет долгим", - отметил Путин.

Введенные санкции наоборот подстегнули развитие России, в частности, ее ТЭК. Кроме того, наша страна успешно преодолевает сложности с платежами за экспорт, переходит на расчеты в национальных валютах. Доля рубля во внешнеторговых расчетах приближается к 40%, отметил глава государства.

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