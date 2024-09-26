"Все мои права аннулировали": жизнь Хаматовой в Латвии оказалась под угрозой

Актриса оказалась в сложной ситуации

Вскоре после начала российской спецоперации Чулпан Хаматова забрала семью и перебралась жить в Латвию. По некоторым данным, популярная актриса приобрела в элитном поселке неподалеку от Риги дом. До недавнего времени Хаматова работала в Национальном Рижском театре, однако стало известно, что культурное заведение отказалось продлевать с ней контракт.

"Я узнала, что мне могут не продлить вид на жительство. Я покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что он сохранится. Но теперь это не имеет значения, так как все мои права аннулировали. Это больше не является основанием для продления вида на жительство", - приводит слова Чулпан Хаматовой aif.ru со ссылкой на телеканал TVNet.

Чтобы сохранить вид на жительство, артистке необходимо иметь контракт с местным работодателем. По словам Хаматовой, если в этой стране остаться не получится, то она поедет в другую.

Впрочем, в настоящее время вид на жительство артистке продлили на год благодаря предложению латвийского театра "Дайлес".

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