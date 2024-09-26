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Суд в России заочно дал Алексею Панину* шесть лет колонии

15:12
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Актер уже несколько лет не живет в России

Актера Алексея Панина* (признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) заочно осудили на шесть лет колонии за оправдание терроризма. Такое решение военный суд вынес в четверг, 26 сентября.

Второй западный окружной военный суд осудил Панина* на шесть лет колонии общего режима, а также на три года запретил ему деятельность, связанную с администрированием интернет-ресурсов, сообщает РИА Новости.

В мае актер, который уже четыре года живет за рубежом, был официально внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму и экстремизму.

Высказывания Панина* относительно теракта украинских спецслужб на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года, стали основанием для возбуждения уголовного дела, заочного ареста и объявления в розыск. Источники сообщали, что в квартире, где был зарегистрирован актер, прошли обыски, но выяснилось, что Панин* продал эту недвижимость.

* признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов

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Алексей Панин*
Алексей Панин*
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