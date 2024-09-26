На устроившего пьяный дебош в самолете актера Воловенко завели уголовное дело

Артист выпил несколько бутылок алкоголя

Неприятный инцидент произошел еще 16 сентября, однако стало о нем известно лишь сейчас. Евгений Воловенко летел в Хабаровск. На борту актер устроил дебош. Артист требовал пересадить его в бизнес-класс, разрешить покурить в туалете и принести ему коньяк. Бортпроводники доложили об этом командиру воздушного судна, а тот сообщил в полицию. В итоге в аэропорту Воловенко уже встречали полицейские.

Актера доставили в местный отдел. Как передает телеграм-канал Baza, Воловенко был настолько пьян, что еле стоял на ногах и толком не понимал, что происходит вокруг. Проспавшись в ИВС, актер признался полицейским, что выпил несколько бутылок алкоголя.

Сначала на него было возбуждено административное дело (по нему суд оштрафовал Воловенко на две тысячи рублей). Однако позже следователи возбудили на актера и уголовку по статье 213 УК России "Хулиганство".

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