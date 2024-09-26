Путин оценил отказ Запада от российских энергоносителей

Пусть платят дороже

Западные страны отказались от российских относительно дешевых энергоносителей, и это их выбор. Пусть живут на более дорогом ресурсе, заявил президент России Владимир Путин.

Политику бывших традиционных покупателей российских газа и нефти глава государства прокомментировал на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин отметил, что топливно-энергетический комплекс России – это современная, динамичная отрасль. ТЭК успешно отвечает на актуальные вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет страны. Он развивает торговые и кооперационные связи с зарубежными партнерами, приводит слова президента РИА Новости.

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