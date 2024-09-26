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В ЕС отреагировали на слова Путина об обновлении ядерной доктрины России

15:26
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Брюссель продолжит поддерживать Киев

Евросоюз не намерен отказываться от поддержки Украины после слов президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины.

Об этом в четверг, 26 сентября, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Накануне на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин обсудил изменения доктрины. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

В Кремле отметили, что слова Путина должны стать сигналом недружественным странам и предупреждением о серьезных последствиях в случае нападения на Россию.

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