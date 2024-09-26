Собянин: За лето в столице открылось 14 новых центров "Московского долголетия"

Количество центров увеличилось до 134

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие". Как отмечается, за лето количество центров увеличилось до 134. За сезон были открыты еще 14 новых центров.

"Москвичи старшего поколения выступали на фестивале "Спасская башня", создавали модные коллекции, каждое утро выходили на "Зарядки долголетия", освоили каяки и сапборды. В августе открылся эксклюзивный экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат". Гидами стали участники проекта "Московское долголетие", которые отучились в "Серебряном университете", - говорится в сообщении.

Подробнее можно ознакомиться на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в столице может превысить 80 лет. При этом новая ожидаемая планка составляет 100 лет.

Благодаря проекту "Московское долголетие" горожане старшего поколения могут поддерживать насыщенный и здоровый образ жизни.

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