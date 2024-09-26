Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". Главное

По итогам прошлого года в стране обновлен рекорд роста энергопотребления

Подготовить уже в ближайшие месяцы обновленную энергетическую стратегию страны поручил сегодня правительству Владимир Путин, выступая на проходящем в Москве международном форуме "Российская энергетическая неделя". Главными приоритетами президент назвал обеспечение внутреннего рынка и стабильное снабжение городов и предприятий "доступной, дешевой энергией". Еще одна не менее важная задача, по словам главы государства, увеличить объёмы переработки углеводородов именно в России, на отечественных заводах и комплексах.

Президент сегодня главный гость "Российской энергетической недели". "Россия, несмотря на объективные трудности — они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои — немаленькие трудности. Тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал Путин.

Цель запада очевидна. Запрет на покупку российских углеводородов, остановка технологического и научного сотрудничества должны выдавить нашу страну на обочину прогресса.

"Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструменты используются, прежде всего, как инструменты недобросовестной конкуренции. Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней. Но что происходит в итоге? Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений", - отметил Путин.

Главная тема форума в этом году - энергетическое сотрудничество в многополярном мире. Мы потеряли европейских покупателей ресурсов и западных инвесторов, но кому от этого стало лучше?

Геополитика изменила энергетический рынок, и пока Европа платит за адаптацию к новой реальности потерей промышленности, Россия делает ставку на усиление сотрудничества с развивающимися странами. Это происходит прямо сейчас. Около 5 тысяч делегатов из более чем 80 государств принимают участие в "Российской энергетической неделе".

Россия не просто развернулась на восток, например, в сторону Китая, поставляя энергоресурсы по газопроводу "Сила Сибири". Перед нами целая планета, с нашей страной хотят сотрудничать. Достаточно заглянуть в кулуары форума - выступление Владимира Путина транслировалось на восьми языках. На полях "Российской энергетической недели" глава государства встретился с президентом Экваториальной Гвинеи, затем переговоры на высшем уровне продолжились в Кремле. Эта страна сейчас - одна из самых богатых в Африке. За счёт нефтяных месторождений.

"У нас, безусловно, очень хороший потенциал развития двусторонних экономических связей. Мы сотрудничаем в гуманитарной области, в том числе в рамках подготовки национальных кадров для вашей страны", - сказал Путин.

"Нам много чего не хватает. Например, электроэнергии. У нас нет полного покрытия сотовой связью. Не развиты энергетические сети. Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации приедут в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии наших отраслей", - рассказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Республики Экваториальная Гвинея.

Вместе с Владимиром Путиным президент Экваториальной Гвинеи участвовал в пленарной сессии "Российской энергетической недели" и там объявил, что его страна открыта для предпринимателей из нашей страны. Кроме того, Экваториальная Гвиния хочет вступить в БРИКС, и ясно почему.

"В 1992 году доля "большой семёрки" в мировом ВВП составляла 45 процентов, а БРИКС – только 22. По итогам 2023 года доля G7 снизилась до 30 процентов, а БРИКС – выросла до 36. И темп увеличивается, разрыв увеличивается. Сразу отмечу: по оценке международных экспертов, в некоторых странах БРИКС, включая Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, экономическая динамика будет позитивной, но относительно умеренной, тогда как лидерами по темпам роста – хочу это подчеркнуть, именно по темпам, – станут государства так называемого глобального Юга, где пока ещё невысокий ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость", - сказал Путин.

С дружественными странами Россия проводит платежи в национальных валютах. А расширяя географию энергосотрудничества, Россия постепенно компенсирует потерянные объемы продажи нефти и газа.

"За последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. Например, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39 процентов, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60 процентов", - сообщил Путин.

Ещё одной точкой роста должен стать внутренний спрос. По итогам прошлого года в стране обновлён рекорд роста энергопотребления, превышены показатели Советского Союза - это свидетельство того, что экономика растёт. Будет продолжена программа социальной газификации. Большое обновление энергосистемы ожидает Дальний Восток. Все аспекты внесут в новую энергетическую стратегию России, рассчитанную до 2050 года. Соответствующее поручение дал президент.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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