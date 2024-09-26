В Крыму и Севастополе проходят учения добровольческой бригады "Барс"

Сценарии отрабатываются различные

По легенде прибрежный район полностью заблокирован. На основных трассах по тревоге развёрнуты временные блокпосты. С 17 сентября в Крыму и Севастополе проходят масштабные учения подразделений добровольческой бригады "Барс" совместно с Росгвардией и Минобороны.

Сценарии отрабатываются разные: высадка морского десанта, уход вражеской группы в горы, главное не допустить проникновение противника вглубь региона. Поэтому диверсионные группы встречают плотным огнем. По возможности задача - задержать нарушителей или ликвидировать.

Местные жители к временным неудобствам относятся с понимаем. В Крыму "вежливые люди" ещё с 2014 года - символ безопасности и защиты.

Командир берегового опорного пункта с позывным "Мангуст" - ветеран погранвойск. В 2014 году в рядах ополченцев защищал Госсовет Крыма. Участвовал в СВО на Херсонском направлении. Обеспечивал эвакуацию детей через Днепр. Сегодня снова на боевом посту уже как доброволец.

Боец с позывным "Авоку" - самый старший в отряде – ему 67. Его родная Бригада береговой обороны сейчас на Херсонском направлении, а он защищает ближайший тыл и свою малую Родину.

Основа добровольческой бригады – бывшие военные. Но есть молодежь, пенсионеры и даже женщины. Они ведут обычный образ жизни, ходят на работу. Но в случае тревоги в течение двух часов должны явиться на сборный пункт. Боевое дежурство добровольцы несут совместно с военнослужащими. И наравне с ними выполняют боевые задачи.

"У нас есть 1-й батальон, который стоял, выполнял задачи и сбили два беспилотника со стрелкового оружия – это очень такая непростая цель и наши бойцы, тероборона, "Барс-Крым" - они как раз сбили два беспилотника противника. Как раз показатель выучки наших бойцов, которые пришли еще в 14 году", - отметил Владимир Мерцалов, начальник штаба 4 добровольческого батальона "Барс-Крым".

Опорные пункты расположены по всему крымскому побережью. У добровольцев на вооружении средства наблюдения, стрелковое оружие и дроны для поиска и уничтожения катеров и морских беспилотников. "Барсы" первыми встретят врага и задержат до подхода основных сил.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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