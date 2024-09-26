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Названа вероятная причина смерти звезды шоу "Битва шефов" Павла Чеши

15:46
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Певица Лолита Милявская скорбит

Сегодня, 26 сентября, стало известно о смерти бывшего шеф-повара футбольного клуба "Краснодар" и участника шоу "Битва шефов" Павла Чеши. Его тело обнаружили в его же краснодарском кафе после пожара. Основная версия следствия, что повар сам наложил на себя руки, передает РИА Новости.

Смерть мужчины прокомментировала популярная певица Лолита Милявская. В своем официальном телеграм-канале она оставила такую запись:

"Павел Чеша... Удивительный повар из Краснодара сегодня трагически погиб при пожаре... Мне позвонила журналист Ума Саадуева и рассказала... Не могу поверить. Он был моим поклонником настоящим. Я гордилась его успехами. Мы никогда не виделись вне моей работы. Два дня назад Павел звал нас всем коллективом покушать в его кафе... Отказалась... Но он был на концерте и в посте последнем написал, что я очень напоминаю ему маму... Царства Небесного… Не могу поверить…"

Известно, что пять лет назад у 35-летнего Павла Чеши обнаружили лейкемию. Тогда он смог побороть болезнь.

У него осталась мама, жена и шестимесячная дочь, которых он обеспечивал.

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