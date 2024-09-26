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Путин решил закрепить мировое лидерство России в атомной сфере

15:45
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Запускается новый нацпроект

Мировое лидерство России в атомной сфере является глобальным. Это очевидно по объему работ, которые проводит ведущая компания – "Росатом", заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что это лидерство важно закрепить.

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По словам российского лидера, с этой целью со следующего года запускается новый национальный проект. Он называется "Новые атомные и энергетические технологии" и станет одним из системных инструментов поддержки отечественных решений.

Путин подчеркнул, что важно обеспечить технологический суверенитет страны во всех областях топливно-энергетического комплекса – это и есть задача нового национального проекта. Президент поручил кабмину в сотрудничестве с деловыми и научными кругами отработать все детали, передает ТАСС.

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