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Напавший на полицейского в Москве американец заявил об отказе от гражданства США

15:44
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Татер обвинил американские власти в преследовании

Гражданин США Джозеф Татер, задержанный в Москве в августе за нападение на сотрудника полиции, заявил, что отказывается считать себя американцем. В четверг, 26 сентября, в Мосгорсуде рассматривалась жалоба Татера на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Татер заявил, что прибыл в Россию просить политического убежища, поскольку он якобы подвергался гонениям со стороны американских властей. Мужчина утверждал, что "ЦРУ преследовало меня на протяжении 18 лет, арестовывали меня", а в 2023 году "они убили мою мать".

Адвокат, представляющий интересы Татера, подчеркнул, что его клиент планирует в дальнейшем пройти процедуру обращения за политическим убежищем и остаться на территории России.

При этом Мосгорсуд не счел нужным пересмотреть меру пресечения и оставил Татера в следственном изоляторе — он там пробудет как минимум до 14 октября. За насилие в отношении полицейского ему грозит до пяти лет колонии, сообщает РИА Новости.

Ранее в Приморье американского военнослужащего Гордона Блэка приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. Мужчина набросился на россиянку, с которой состоял в близких отношениях, и забрал из ее кошелька 10 тысяч рублей.

В США между тем признали виновными 82-летнего Омали Ешителу, 78-летнего Пенни Хесса, а также 34-летнего Джесси Невела и 38-летнего Августа Ромена-младшего в незаконной деятельности в интересах России. Они могут оказаться в тюрьме на срок до пяти лет, невзирая на возраст.

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Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского
Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского
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