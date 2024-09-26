Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Они дали концерт перед военнослужащими

Артисты Москонцерта встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Павел Быков, Сергей Борзов, Ольга Кузнецова и Эльвира Сабанова дали концерт перед военнослужащими.

Как рассказал генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, культбригада Москонцерта работает на пункте отбора с момента его появления.

"Приезжали сюда с разными артистами. Мы приезжаем сюда, чтобы поддержать наших ребят, которые приняли решение поступить на военную службу. Сейчас коридоры и комнаты полны людей. И, главное, в глазах ребят, которые приходят сюда – уверенность. А еще поражает спектр вопросов, которые решаются на пункте отбора: начиная от здоровья и до кредитов. Все вопросы решаются индивидуально и в полном объеме. Каждый, кто приходит в пункт приема на военную службу, попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки", – сказал он (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

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