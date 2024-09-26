ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

15:55
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Они дали концерт перед военнослужащими

Артисты Москонцерта встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Павел Быков, Сергей Борзов, Ольга Кузнецова и Эльвира Сабанова дали концерт перед военнослужащими.

Как рассказал генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, культбригада Москонцерта работает на пункте отбора с момента его появления.

"Приезжали сюда с разными артистами. Мы приезжаем сюда, чтобы поддержать наших ребят, которые приняли решение поступить на военную службу. Сейчас коридоры и комнаты полны людей. И, главное, в глазах ребят, которые приходят сюда – уверенность. А еще поражает спектр вопросов, которые решаются на пункте отбора: начиная от здоровья и до кредитов. Все вопросы решаются индивидуально и в полном объеме. Каждый, кто приходит в пункт приема на военную службу, попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки", – сказал он (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Артисты культбригады Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Артисты культбригады Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.