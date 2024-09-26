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Актрису Синицыну заподозрили в романе с режиссером Богомоловым

15:58
  • четверг
  • 26 сентября 2024

По слухам, интрижка случилась еще год назад

В Сети муссируется информация, что брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой висит на волоске. Другие же утверждают, что пара уже оформила развод. Поговаривают, что причиной расставания актрисы и режиссера стали творческие или политические разногласия. А еще судачат телеграм-СМИ, что руку к разводу одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса якобы приложила актриса Софья Синицына.

Ходят слухи, что Федор Бондарчук увлекся молодой артисткой во время их совместной работы над фильмом "Чистые". Впрочем, другие источники утверждают, что причина грусти режиссера хоть и в разводе, но Софья Синицына тут ни причем.

Зато телеграм-канал "НеМалахов" сообщил со ссылкой на коллег, что якобы у артистки был короткий роман с другим режиссером. Будто бы это Константин Богомолов. Отметим, что об измене театрального и кинодеятеля усиленно говорили еще прошлым летом. Причем обычно говорливая Ксения Собчак, супруга Богомолова, в этот раз почему-то промолчала.

Судачат, что в донжуанском списке эффектной Софьи Синицыной такие персонажи как Никита Тарасов, Павел Табаков, Дмитрий Исхаков и даже Резо Гигиенишвили.

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