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"Росатом" рассказал о гособоронзаказе по ядерному оружию

15:55
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Госкорпорация полностью его выполняет

Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, "Росатом" выполняет гособоронзаказ в этой сфере. Такое заявление сделал в четверг, 26 сентября, руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

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Как подчеркнул Лихачев, "наша задача, наше служение, начиная с 1945 года, — это создание, поддержание и развитие атомной триады". Оно реализуется в рамках государственного оборонного заказа, который выполняется "Росатомом" на 100%.

Глава госкорпорации отметил, что верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин "глубоко в курсе тонкостей и задач, которые стоят в этой сфере", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на заседании Совета безопасности России, обсуждавшего тему ядерного сдерживания, о намерении наращивать ядерный арсенал России "не говорилось и никаких заявлений на этот счет не было".

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что, вопреки слухам, наша страна не объединялась в союз по ядерным арсеналам с Китаем и Северной Кореей. Дипломат заявил, что Москва выступает против "разыгрывания ядерной карты", чем сейчас занимаются страны Запада.

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Стенд госкорпорации "Росатом"
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