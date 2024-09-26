Оборона ВСУ посыпалась

Оборона ВСУ на Селидовском направлении посыпалась. Российские войска взяли город Селидово в полукольцо, город охвачен с трех сторон, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВС России сейчас берут под контроль все дороги, ведущие в город. Две трассы уже под огневым контролем российских военных, в распоряжении ВСУ осталась одна дорога вдоль реки, рассказал Кимаковский.

Эксперты отмечают, что за Селидово российским войскам открывается путь на Красноармейск (Покровск). Это один из самых крупных и стратегически важных для противника пунктов на западе Донецкой народной республикиР. Советник главы ДНР также сообщил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, ВС России находятся уже на расстоянии нескольких километров от города, заявил Кимаковский в эфире Первого канала.

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