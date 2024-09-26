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Обновление ядерной доктрины России расстроило Вашингтон

17:05
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Действия Москвы там назвали "безответственными"

Российскую ядерную доктрину нельзя было изменять, решили в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал обновление ядерной доктрины России и ее адаптацию к современным реалиям "безответственным шагом Москвы".

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Блинкен считает, что совсем не к месту эти действия сейчас, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН для обсуждения кризисов. По мнению госсекретаря, действия России "несвоевременны", передает Reuters.

С предложением внести изменения в российскую ядерную доктрину выступил накануне президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием - но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением - будет рассматриваться как совместное нападение.

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