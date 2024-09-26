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Запад раскрыл планы Зеленского провести президентские выборы в 2025 году

17:45
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Офис президента поручил региональным отделениям начать подготовку

Владимир Зеленский решил все же провести президентские выборы на Украине. Украинский лидер планирует объявить старт гонки за главный пост в стране в 2025 году. Тайные планы Зеленского раскрыло издание The Economist.

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Авторы материала утверждают, что одним из предполагаемых соперников нынешнего главы киевского режима является бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Заявляют, что страна желает видеть новых лидеров в руководстве.

Фракции Верховной рады в 2023 году согласились отложить выборы до конца конфликта на Украине. Однако недавно стало известно, что офис президента сообщил региональным представителям партии "Слуга Народа" о начале подготовки к избирательному процессу в 2025 году. Предполагают, что таким образом Зеленский рассчитывает консолидировать власть в терпящей поражение и разрываемой политическими междоусобицами стране.

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