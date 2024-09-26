Офис президента поручил региональным отделениям начать подготовку

Владимир Зеленский решил все же провести президентские выборы на Украине. Украинский лидер планирует объявить старт гонки за главный пост в стране в 2025 году. Тайные планы Зеленского раскрыло издание The Economist.

Авторы материала утверждают, что одним из предполагаемых соперников нынешнего главы киевского режима является бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Заявляют, что страна желает видеть новых лидеров в руководстве.

Фракции Верховной рады в 2023 году согласились отложить выборы до конца конфликта на Украине. Однако недавно стало известно, что офис президента сообщил региональным представителям партии "Слуга Народа" о начале подготовки к избирательному процессу в 2025 году. Предполагают, что таким образом Зеленский рассчитывает консолидировать власть в терпящей поражение и разрываемой политическими междоусобицами стране.

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