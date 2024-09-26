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США ввели санкции в отношении россиянина Иванова

18:10
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Под каток попала и некая платежная система Cryptex

Один гражданин России и одна платежная система занесены в черный список Министерства финансов США. Данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина.

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Включение в санкционный перечень означает заморозку активов физлица или компании в США. Также подразумевается запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами черного списка.

По обновленным данным, санкции введены в отношении россиянина Сергея Иванова. Род деятельности гражданина России при этом не указан. Также под рестрикции попала платежная система Cryptex. Она зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, передает ТАСС.

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