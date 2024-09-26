НАТО передумала размещать войска близ границы с Россией в Скандинавии

По словам военных, еще не пришло время

Постоянная дислокация натовских войск вблизи российской границы в Скандинавии пока лишь в планах. Страны альянса выступили со своими намерениями, сейчас они работают над деталями. Говорить о реализации пока рано, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Как сказал Бауэр в интервью газете Defense News, о размещении союзных ротационных сил Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии говорить не приходится. По словам адмирала, на данный момент еще не пришло время.

Бауэр отметил, что подобные решения члены альянса принимают, договариваясь между собой. К примеру, в процессе создания натовских баз в Южной Европе американцы общались с болгарами и румынами. Затем присоединились французы, голландцы и бельгийцы.

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